Cup Karts Canada Renews Title Partnership with blackcircles.ca

In anticipation of their third race season, the Cup Karts Canada Division has happily announced that they have retained blackcircles.ca as the title partner for the 2024 race season.

Gerald Caseley, the Cup Karts team and the entire community of 4-stroke racers in Canada would like to thank Martin Gendron, Erick Laperle and the team of blackcircles.ca for supporting the Canadian racing scene.

“Cup Karts Canada’s number one mission has always been to provide a fun race environment and give back to the racers. For a second year, the racers and Cup Karts Canada can count on blackcircles.ca to actively help us achieve our mission for the 2024 season.”

blackcircles.ca is your one-stop shop for all your tire and wheel needs. They offer a wide selection of high-quality tires from leading brands at competitive prices. Their easy-to-use website allows you to browse, compare, and purchase tires online, with the option to have them delivered to your doorstep or installed at one of our partner garages. With a dedicated customer service team, Blackcircles.ca is committed to providing a seamless shopping experience and ensuring your complete satisfaction. Shop with them today and experience the convenience of buying tires online.

Cup Karts Canada will host three races in two provinces during the summer months for four-cycle Briggs racers, kicking off at the popular Karting Mont-Tremblant circuit. The second round will return to the Lombardy Raceway just outside Ottawa before capping off and crowning their champions at Point Pelee Karting in Canada’s most southern region.

As a division of Cup Karts North America, the Canadian division champions will once again be awarded invitations to compete in the Cup Karts Grand Nationals in New Castle, IN, the largest four-cycle race in North America each year, where last year’s event drew nearly 500 entries.

The CKNA momentum has continued with the upcoming Cup Karts Spring Nationals in Charlotte, NC, on the verge of breaking the record for the number of entrants at a CKNA event and several Canadian drivers entered in the event.

En prévision de sa troisième saison de course, la division Cup Karts Canada a annoncé avec joie qu’elle avait conservé blackcircles.ca en tant que partenaire principal pour la saison de course 2024.

Gerald Caseley, l’équipe Cup Karts et toute la communauté des pilotes 4 temps au Canada souhaitent remercier Martin Gendron, Erick Laperle et l’équipe de blackcircles.ca pour leur soutien à la scène de course canadienne.

“La mission principale de Cup Karts Canada a toujours été d’offrir un environnement de course amusant et de redonner aux coureurs. Pour une deuxième année, les pilotes et Cup Karts Canada peuvent compter sur blackcircles.ca pour nous aider activement à réaliser notre mission pour la saison 2024.”

blackcircles.ca est votre guichet unique pour tous vos besoins en pneus et en roues. Ils offrent une large sélection de pneus de haute qualité de grandes marques à des prix compétitifs. Leur site Web facile à utiliser vous permet de consulter, de comparer et d’acheter des pneus en ligne, avec la possibilité de les faire livrer à votre porte ou les installer dans l’un de nos garages partenaires. Avec une équipe de service à la clientèle dédiée, Blackcircles.ca s’engage à offrir une expérience d’achat transparente et à assurer votre entière satisfaction. Magasinez avec eux dès aujourd’hui et découvrez la commodité d’acheter des pneus en ligne.

Cup Karts Canada accueillera trois courses dans deux provinces au cours des mois d’été pour les pilotes de quatre temps de Briggs, qui débuteront sur le populaire circuit de Karting Mont-Tremblant. La deuxième manche sera de retour au Lombardy Raceway juste à l’extérieur d’Ottawa avant de terminer et de couronner leurs champions à Point Pelee Karting dans la région la plus au sud du Canada.

En tant que division de Cup Karts North America, les champions de la division canadienne recevront une fois de plus des invitations à participer aux Grand Nationaux Cup Karts à New Castle, IN, la plus grande course de quatre cycles en Amérique du Nord chaque année, où l’événement de l’an dernier a attiré près de 500 inscriptions.

La croissance de CKNA se poursuit avec les prochains championnats nationaux du printemps de Cup Karts à Charlotte, en Caroline du Nord, sur le point de battre le record du nombre de participants à un événement de CKNA et plusieurs pilotes canadiens se sont inscrits à l’événement.