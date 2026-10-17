#RokCupSuperFinal
Live Stream: ROK Cup SuperFinal
Tune in here to cheer on Team Canada for the Pre-Final and Finals at the ROK Cup SuperFinal in Italy.
Pre-Finals Start at 9:30AM local time, 3:30AM EST.
Finals Start at 12:30PM local time, 6:30AM EST.
PreFinal Order:
- Super ROK
- Junior ROK A
- Junior ROK B
- Senior ROK A
- Senior ROK B
- Mini U10 A
- Mini U10 B
- Mini A
- Mini B
- Shifter ROK
Final Order:
- VLR Senior
- VLR Junior
- Expert ROK Plus
- Expert ROK
- Mini U10
- Mini
- Junior ROK
- Super ROK
- Senior ROK
- Shifter ROK
You must be logged in to post a comment Login