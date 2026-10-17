Connect with us
Ultra Kart

CKN | CanadianKartingNews.com | Because Karting is a way of Life!

Live Stream: ROK Cup SuperFinal

#RokCupSuperFinal

Live Stream: ROK Cup SuperFinal

Published on

Tune in here to cheer on Team Canada for the Pre-Final and Finals at the ROK Cup SuperFinal in Italy.

Pre-Finals Start at 9:30AM local time, 3:30AM EST.

Finals Start at 12:30PM local time, 6:30AM EST.

PreFinal Order:

  • Super ROK
  • Junior ROK A
  • Junior ROK B
  • Senior ROK A
  • Senior ROK B
  • Mini U10 A
  • Mini U10 B
  • Mini A
  • Mini B
  • Shifter ROK

Final Order:

  • VLR Senior
  • VLR Junior
  • Expert ROK Plus
  • Expert ROK
  • Mini U10
  • Mini
  • Junior ROK
  • Super ROK
  • Senior ROK
  • Shifter ROK

Related Topics:,
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top