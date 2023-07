Canadian Open to Award Over $25,000 in Prizes

During the event, in addition to super trophies awarded to the top three drivers in each category, over twenty-five thousand dollars ($25,000) worth of prizes will be up for grabs, thanks to the participation of renowned sponsors.

In all categories, a Super Pole will take place on Friday, and the top three finishers will win:

Pole position: $300.00 cash

2nd position: $200.00 Canadian Tire / Motomaster gift card

3rd position: $100.00 cash

In the Rotax categories, four invitations will be awarded to participate in the 2023 Rotax MAX Challenge Grand Finals in the Rotax Mini-MAX, MAX Junior, MAX Senior and DD2 categories. The winners of these invitations will also receive a prize of two thousand dollars ($2,000.00) for their trip. The Rotax Grand Finals will take place in December in Sakhir, Bahrain.

These cash prizes are made possible by the participation of Groupe Touchette, Metro Supply Chain and Motomaster for the gift cards.

On Saturday evening, SRA Karting is organizing a festive evening with dinner, pizzas cooked on-site, music and a special activity open to team members and supporters. The grand prize for the special activity will be a BRP Experiences adventure worth two thousand dollars ($2,000.00), courtesy of BRP and Groupe Contant.

A second announcement will be made in the next few days for the special prizes offered in the Briggs & Stratton and Shifters categories and the drivers’ simulator challenge.

Registration: maxchallenge.ca/registration/

Canadian Open: Plus de 25,000$ en prix – Partie 1

L’événement du Canadian Open se déroulera à Mirabel au Complexe ICAR du 28 au 30 juillet prochain. Lors de l’événement, en plus des super trophées remis aux trois premier pilotes de chacune des catégories, des prix d’une valeur de plus de vingt-cinq mille dollars (25,000$) seront à l’enjeu grâce à la participation de commanditaires de renoms.

Dans toutes les catégories, une Super Pole aura lieu lors du vendredi et les trois premiers se mériteront :

Pole position: bourse de 300.00$

bourse de 300.00$ 2è position: certificat-cadeau de 200.00$ par Canadian Tire / Motomaster gift card

certificat-cadeau de 200.00$ par Canadian Tire / Motomaster gift card 3è position: bourse de 100.00$

Dans les catégories Rotax, quatre invitations seront remises pour participer à la finale mondiale 2023 du Challenge Rotax MAX dans les catégories Rotax Mini-MAX, MAX Junior, MAX Senior et DD2. Les gagnants de ces invitations se mériteront aussi une bourse de deux mille dollars (2000.00$) pour y participer. La finale mondiale aura lieu en décembre prochain à Sakhir au Bahreïn.

Ces prix en argent sont rendu possible grâce à la participation de Groupe Touchette, Metro – Chaîne d’approvisionnement et de Motomaster pour les cartes-cadeaux.

Le samedi soir, SRA Karting organise un soir de fête avec avec le souper pizzas cuites sur place, musique ainsi qu’une activité spéciale ouverte aux équipiers et supporteurs. Le grand prix de l’activité spéciale sera une aventure du programme Expériences BRP d’une valeur de deux mille dollars (2000.00$) gracieusement offert par BRP et le Groupe Contant.

Une deuxième annonce sera faite dans les prochains jours pour les prix spéciaux offerts dans les catégories Briggs & Stratton et Shifters ainsi qu’au défi simulateur pour les pilotes.

Inscription : maxchallenge.ca/fr/inscription/